खंडवा में बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत

भगवानपुरा. रबी सीजन की मुख्य फसलें गेहूं चना की कटाई के समय सोमवार मंगलवार मध्य रात्रि से अचानक शुरू हुई बारिश के चलते कटाई कार्य प्रभावित हुआ है। मंगलवार कटाई पूर्ण रुप से बंद रही सोमवार दिन में कटाई की गई फसलें खेतों में भीग गई किसानों के मन में जिस बात का डर था वही हुआ इस वर्ष गेहूं फसल विगत वर्ष की अपेक्षा ठीक है उत्पादन अच्छा प्राप्त हो रहा है लेकिन बारिश के बाद गुणवत्ता पर असर होगा कटाई कार्य में देरी होगी किसानों द्वारा अपने पशुओं के लिए भूसा चारा की व्यवस्था के कारण फसल की कटाई कंबाइन मशीन से नहीं करने की वजह हाथों से मजदूरों द्वारा कटाई की जा रही है।

लेकिन आगे बारिश नहीं हो और आसमान से बादल हट कर धूप निकल आए तो किसानों के हित में होगा लेकिन मंगलवार दोपहर में भी रिमझिम बारिश होती रही जिसके चलते किसानों की चिंता और बढ़ गई है।





Unseasonal rain in Khandwa became trouble for farmers