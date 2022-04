जानिए क्यों किया खंडवा के किसानों ने हंगामा और चक्काजाम

पुनासा-सनावद राजमार्ग पर किया जमकर हंगामा, मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद अरुण यादव और विधायक नारायण पटेल

खंडवा. जिले के पुनासा-सनावद राजमार्ग पर बुधवार को चना समर्थन मूल्य खरीदी के दौरान छन्ना लगाकर किसानों की उपज खरीदी करने की बात को लेकर हंगामा हो गया जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने चक्काजाम कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर कांग्रेस के पूर्व संासद अरूण यादव और विधायक नारायण पटेल पहुंच गए। पूर्व संासद यादव ने किसानों की समस्या को सुनाने के बाद तत्काल मोबाइल से कलेक्टर से इस मामले को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज पहले बिना छन्ना लगाए खरीदी जा रही थी फिर अब छन्ना क्यों लगाया जा रहा है। कुछ ही देर में मौके पर कृषि उप संचालक केसी वास्केल सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारियों से किसानों ने कहा कि हम बिना छन्ना लगाए ही उपज बेचेंगे। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भी अधिकारियों से चर्चा कर कहा कि छन्ना लगाकर चना खरीदने का नियम सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। वैसे भी किसानों की उपज इतनी खराब नहीं है कि छन्ना लगाकर खरीदी जाए। अधिकारियों की उपस्थिति में बिना छन्ना लगाए किसानों की उपज खरीदी शुरू करा दी गई। इसके बाद किसानों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया।

एक दिन पहले से वेयर हाउस के बाहर लगी वाहनों की कतारें

सुलगांव की सहकारी समिति के वेयर हाउस पर बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान चने की उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पहुंचे थे। यहां एक दिन पूर्व से भी वाहनों की कतार लगी थी। समिति द्वारा जैसे ही खरीदी शुरू की गई तो सर्वेयर ने किसानों से चने को छन्ना लगाकर लाने की बात कही। इस पर किसान भड़क गए। किसानों ने कहा कि कल तक बिना छन्ना लगाए ही किसानों का चना खरीदा जा रहा था।

पूर्व सांसद ने सुनी पीड़ा, लगाया कलेक्टर को फोन

चक्काजाम के दौरान जब यहां से पूर्व सांसद अरुण यादव वाहन से निकले तो किसानों ने उन्हें रोककर अपनी समस्या बताई। यादव समिति के वेयर हाउस पहुंच गए। इसके बाद उन्होने किसानों से उनकी समस्या सुनी और कलेक्टर अनूपकुमार सिंह से मोबाइल पर चर्चा कर किसानों की समस्या से अवगत कराया।

Uproar over the matter of buying farmers' produce