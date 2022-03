नगरीय क्षेत्र में धारणा अधिकार के 500 आवेदन निरस्त, जानिए क्यों

शासन की गाइड लाइन पर नगरीय क्षेत्र में नजूल व आबादी भूमि पर कागजी प्रक्रिया शुरू

खंडवा. नगरीय क्षेत्र में आबादी और नजूल की भूमि पर स्थाई पट्टा देने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धारणा अधिकार योजना के तहत तहसीलों में आए आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रारंभिक प्रक्रिया में नगर निगम समेत नगर पंचायतों से तहसीलों में एक हजार से अधिक आवेदन आए हैं। तहसील स्तर पर सत्यापन कर अपर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भेजे गए हैं।

