नगरीय चुनावी खर्च : भाजपा आगे, दूसरे नंबर पर कांग्रेस

निर्दलीय प्रत्याशियों ने हजार में दे रहे हिसाब , 89 पार्षद प्रत्याशियों ने नहीं दिया हिसाब

खंडवा. नगरीय चुनाव में बड़े राजनीतिक दलों के महापौर प्रत्याशियों का चुनावी खर्च अभी तक पांच लाख का आंकड़ा नहीं छू सका है। जबकि प्रचार खत्म हो चुका है। महापौर के प्रत्याशियों ने तीसरे चरण में चुनावी खर्च का ब्योरा प्रस्तुत किया है। व्यय लेखा टीम के निरीक्षण में अब तक चुनावी खर्च में भाजपा प्रत्याशी अमृता आशीष अमर यादव ने 4.86 लाख रुपए से ज्यादा का हिसाब दिया है। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आशा अमित मिश्रा ने 4.39 लाख खर्च का ब्योरा प्रस्तुत किया है। बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चुनावी खर्च का हिसाब लोगों के गले नहीं उतर रहा है।

