video story : नागचून तालाब में डूब रहे व्यक्ति को बचाने दिया गया प्रशिक्षण

आपदा मित्र परियोजना के 5वें दिन आपदा मित्र वालंटयिर को नागचून तालाब में तैराकी के तहत विभिन्न विधियों से डूबे हुए व्यक्तियों को बाहर कैसे सुरक्षित निकाला जाता है की जानकारी दी गई

Video Story : This is how daughters are being trained to save a person