'गल' गई लकीरें, अब क्या करे गरीब गंगाबाई, पढ़िए पूरी खबर

मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर में पहुंची बुजुर्ग का बायोमेट्रिक मशीन में पांच बार अंगूठा पंच किया, फिर भी मशीन नहीं पढ़ सकीं लकीरें, नाती के साथ बैरंग लौटी महिला

राजेश पटेल

खंडवा. टेक्नालाॅजी का खेला और हाथ की लकीरों का तमाशा देखिए ! गरीब गंगाबाई सरकारी योजना का हक लेने पहुंची, लेकिन टेक्नालाॅजी का खेल ऐसा कि इंसान की अपनी कोई पहचान नहीं। गरीब मेहनतकश बूढ़ी गंगाबाई की हाथ की लकीरें गायब हो गईं और कम्प्यूटर ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया। पूरा मोहल्ले उसे जानता है, लेकिन कम्प्यूटर 'साहब' तो नहीं जानते। बूढ़ी गंगाबाई सबसे गिड़गिड़ाई लेकिन सबने उसे टाल दिया। कुछ ऐसा ही शहर के लालचौकी के सामने वाली में रहने वाली गंगाबाई की है।

'Walk' the lines, what to do now poor Gangabai,