हनुवंतिया में जल महोत्सव : फ्लाइंग बोट का रोमांच, मिलेगा आयुर्वेदिक स्पा

जिले के हनुवंतिया टापू पर 28 नवंबर से 28 जनवरी, 2023 तक होगा जल महोत्सव

खंडवा. जिले के हनुवंतिया में जल महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मप्र पर्यटन बोर्ड की ओर से ’’जल महोत्सव’’ के 7वें संस्करण का आयोजन 28 नवंबर से प्रारंभ होगा। टापू में दो माह तक चलने वाले इस द्मजल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहेगी। महोत्सव का समापन नए साल में 28 जनवरी को होगा।

Water Festival in Hanuwantiya: Thrill of Flying Boat, Ayurvedic Spa will be available