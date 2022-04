इंदिरा सागर बांध में 10 मीटर घटा जलस्तर, बिजली उत्पादन पर संकट

बीते सीजन में बारिश के दौरान बांध में क्षमता से दो मीटर कम भरा था पानी, जून में समय से मानसून नहीं आया तो ठप हो सकता है बिजली उत्पादन

खंडवा. इंदिरा सागर बांध में जलस्तर घटने लगा है। सीजन में बांध भरने बाद से लेकर अब तक करीब 10 मीटर जलस्तर कम हो गया है। जलस्तर घटने की रफ्तार यही रही तो बिजली उत्पादन के भविष्य पर संकट है। जून में समय से मानसून नहीं आया तो इस पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। बांध में जलस्तर घटने से टारबाइन क्रमांक एक बंद हो गई है। इसके अलावा दूसरी टरबाइन भी बंद करने की तैयारी है। अधिकारियों का दावा है कि एनुअल मेंटेनेंस के लिए टरबाइन बंद की गई है।

