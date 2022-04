मध्य प्रदेश में पांच नदियों में बढ़ेगा जलस्तर, अधिकारियों ने बनाई यह योजना

जिला पंचायत सीइओ ने कहा समूहो के उत्पाद को उपलब्ध कराया जाएगा ऑनलाइन बाजार

खंडवा. पंचायतीराज दिवस के अवसर पर पंचायत विभाग ने जिले में तीन नवाचार करने जा रहा है। जिसमें पांच नदियों में जलस्तर बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। नदियों को नदी पुनर्जीवित योजना के तहत जलस्तर बढ़ाए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है।

