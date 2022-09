जल संसाधन-वन विभाग के बीच फंसा वन ग्राम पट्टेधारकों का 25 करोड़ का मुआवजा

जिले में भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित दो वन ग्राम के पट्टेधारकों का 25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा फंसा है

खंडवा. जिले में भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित दो वन ग्राम के पट्टेधारकों का 25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा फंसा है। डूब क्षेत्र में वन ग्राम की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो गई है, लेकिन अभी तक वन ग्रामवासियों को मुआवजा नहीं मिला है। प्रभावित पट्टेधारकों का आरोप है कि अधिकारियों ने अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा वन विभाग में जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रभावित किसानों को नहीं मिला है।

lessees of the affected two forest villages