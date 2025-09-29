वाटर टूरिज्म… हनुवंतिया पर्यटन स्थल से हरदा के जोगा फोर्ट तक चलेगा क्रूज

धार से सरदार सरोवर तक अगले साल चलेगा क्रूज

नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निगम ने एक साल पूर्व धार के दो स्थानों से गुजरात के सरदार सरोवर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की योजना तैयार की थी, जो अब आकार ले चुकी है। मप्र टूरिज्म बोर्ड और गुजरात सरकार के बीच एमओयू भी हो चुका है। इसके टेंडर होकर क्रूज कंपनी को अधिकार पत्र (एलओए) भी दिया जा चुका है। इसके लिए धार जिले में नर्मदा किनारे चंदनखेड़ी मेघनाद घाट पर दो जेटी भी तैयार की जा रही है। अगले साल यहां से क्रूज सेवा भी शुरू हो जाएगी। जिसके तहत मेघनाद घाट से केवडिय़ा सरदार सरोवर तक 120 किमी की क्रूज यात्रा पर्यटक कर सकेंगे।