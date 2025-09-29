Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

वाटर टूरिज्म… हनुवंतिया पर्यटन स्थल से हरदा के जोगा फोर्ट तक चलेगा क्रूज

-पर्यटन विकास निगम ने तैयार की योजना, कई टापुओं को जोड़ेंगे -धार से सरदार सरोवर तक भी क्रूज नदी यात्रा ले रही आकार

2 min read

खंडवा

image

Manish Arora

Sep 29, 2025

water tourism

खंडवा. जल महोत्सव के दौरान हनुवंतिया में चलता क्रूज। फाइल फोटो।

वाटर टूरिज्म के तहत मप्र पर्यटन विकास निगम अब नर्मदा के रास्ते पर्यटन के नए आयाम खोज रहा है। इसके तहत खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू और हरदा के जोगा फोर्ट के बीच क्रूज शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इन दोनों टापू के बीच आने वाले अन्य टापुओं को भी क्रूज सेवा से जोड़ा जाएगा। पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में इसके लिए हरदा जिला प्रशासन के साथ बैठकर चर्चा की है। आगामी नवंबर में हनुवंतिया जल महोत्सव के दौरान जोगा वनग्राम में भी इवेंट कराए जाने के लिए भी कार्ययोजना बनाई है।

खंडवा जिले के ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में बने टापुओं पर पर्यटन की अपार संभावनाएं है। इसके तहत पर्यटन निगम द्वारा हनुवंतिया, सैलानी, नागरबेड़ा, धारीकोटला, बोरियामाल में पर्यटन गतिविधियां चल रही है। वहीं, हरदा जिले में भी नर्मदा के किनारे बना जोगा फोर्ट भी ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। पर्यटन विकास निगम इन दोनों टापुओं को नदी के रास्ते जोडऩे की योजना बना चुका है। दोनों स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस रूट पर क्रूज सेवा शुरू होने से न केवल नर्मदा पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ेगे।

40 किमी का सफर चार घंटे में
पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार नर्मदा में क्रूज मार्ग की लंबाई लगभग 40 किमी होगी, जिसका सफर 4 घंटे में पूरा होगा। इसमें सैलानियों को नर्मदा नदी की मनोरम वादियों, जंगलों और ऐतिहासिक स्थलों का करीब से दर्शन कराया जाएगा। हनुवंतिया पहले से ही जल महोत्सव और वाटर स्पोट्र्स गतिविधियों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। वहीं हरदा का जोगा फोर्ट इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इन दोनों स्थलों को जोडऩे से पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा।

ऐतिहासिक स्थल है जोगा फोर्ट
हरदा जिले का जोगा वनग्राम हरदा मुख्यालय से 46 किमी उत्तर-पश्चिम में नर्मदा किनारे स्थित है। नर्मदा नदी में दो जल धाराओ के बीच एक ऊंचे टीले पर निर्मित यह मुगलकालीन किला है। जोगा से नावों के द्वारा पर्यटक किले के टीले तक पहुंचते है। किले के ऊपर से नर्मदा नदी की जलधारा और शाम में सूर्यास्त का दृश्य बहुत आकर्षक दिखाई देता है।

धार से सरदार सरोवर तक अगले साल चलेगा क्रूज
नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निगम ने एक साल पूर्व धार के दो स्थानों से गुजरात के सरदार सरोवर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की योजना तैयार की थी, जो अब आकार ले चुकी है। मप्र टूरिज्म बोर्ड और गुजरात सरकार के बीच एमओयू भी हो चुका है। इसके टेंडर होकर क्रूज कंपनी को अधिकार पत्र (एलओए) भी दिया जा चुका है। इसके लिए धार जिले में नर्मदा किनारे चंदनखेड़ी मेघनाद घाट पर दो जेटी भी तैयार की जा रही है। अगले साल यहां से क्रूज सेवा भी शुरू हो जाएगी। जिसके तहत मेघनाद घाट से केवडिय़ा सरदार सरोवर तक 120 किमी की क्रूज यात्रा पर्यटक कर सकेंगे।

आगामी पर्यटन सीजन में शुरू करने की तैयारी
हनुवंतिया से जोगाफोर्ट तक क्रूज चलाने की योजना तैयार की गई है। नर्मदा किनारे बसे छोटे गांव भी इस रूट से जुड़ सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि आगामी पर्यटन सीजन से पहले इस क्रूज सेवा को शुरू कर दिया जाए।
संतोष कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म बोर्ड भोपाल

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 12:52 pm

Published on: 29 Sept 2025 12:52 pm
Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / वाटर टूरिज्म… हनुवंतिया पर्यटन स्थल से हरदा के जोगा फोर्ट तक चलेगा क्रूज

