डॉक्टरों ने बताए हेलमेट लगाने के फायदे, प्रदेश व्यापी अभियान में सहभागी बने डॉक्टर

खंडवा. सड़क सुरक्षा के लिहाज से पुलिस हेलमेट के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चला रही है। दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना कार्रवाई भी हो रही है, जो कई बार चेताने के बाद भी हेलमेट लगाने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी ओर से जिले के सभी सरकारी विभाग प्रमुखों को भी चिट्ठी लिखी है, ताकि सरकारी मशीनरी हेलमेट का उपयोग कर जनता को जागरूक करने में सहभागी बने। अब इस मुहिम में डॉक्टरों ने भी सहभागिता की है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आनंद ओंकर और स्किन विशेषज्ञ डॉ. विनीत सोनारे ने हेलमेट लगाने के कई फयादे भी बताए हैं।

अब हेलमेट नहीं तो, शराब नहीं

यातायात सूबेदार देवेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस अधीक्षककी ओर से जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजकर कहा गया है कि वह शराब दुकानों पर भी लोगों को जागरूक करें। शराब के नशे में दुर्घटनाओं का ग्राफ अधिक देखा गया है। इसलिए पेट्रोल पंप की तरह अब शराब दुकानों पर भी नियम बनाया जा रहा है कि बाइक से आने वालों के पास अगर हेलमेट नहीं होगा तो शराब नहीं दी जाए। इस संबंध में आबकारी विभाग संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित करेगा।

पेट्रोल पंप पर किराए से हेलमेट

शहर से लगे कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने पुलिस कमे निर्देश पर हेलमेट के लिए सख्ती कर दी है। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का नियम यहां चलने लगा है। खबर है कि कुछ स्थानों पर बिना हेलमेट पेट्रोल लेने वालों को 5 से 10 रुपए किराए पर हेलमेट दिया जा रहा है। किराए से हेलमेट लेकर पेट्रोल भरवाने के बाद हेलमेट दूसरे के काम आ जाता है और इस बीच कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने लगे हैं।

पुलिस ने काटे 68 चालान

नियमों की बात करें तो अब मोटर साइकिल पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अभी पूरे प्रदेश में वाहन चालक पर ही सख्ती जारी है। यातायात सूबेदार नितिन निंगवाल की टीम ने सोमवार को 68 दोपहिया वाहन चालकों का जुर्माना हेलमेट नहीं लगाने पर किया है।

इनका कहना है...

हेलमेट लगाने के कई सारे फायदे हैं। दुर्घटना में बचाव तो होता ही है, हेलमेट लगाने से धूल मिट्टी से भी स्किन सुरक्षित रहती है। धूल- मिट्टी के कारण कुछ लोगों को सिर और चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। सर्द मौसम में स्किन को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। हेलमेट लगाना सही उपाय है। इससे सभी तरह की सुरक्षा हो जाती है।

- डॉ. विनीत सोनारे, स्किन विशेषज्ञ

हेलमेट लगाने से आंखें सन लाइट और प्रदूषण से बचती हैं। मैंने भी हेलमेट खरीदा है। कई बार दुर्घटना में मृत्यु का कारण हेड और फेसियल इन्जुरी होती है। कुछ मामलों में चोट से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। मानव शरीर के लिए आंखें सुरक्षित रहना भी अहम है। इसलिए सभी को हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए।

- डॉ. आनंद ओंकर, नेत्र रोग विशेषज्ञ

Wearing a helmet keeps the eyes safe along with the skin