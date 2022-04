मौसम: तेज गर्मी के कारण दिन में सड़कों पर छाया सन्नाटा

सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की तपिश ने दिनभर बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा





खंडवा. जिले में गर्मी का कहर रविवार को भी जारी रहा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की तपिश के कारण गर्मी ने आमजन को झुलसा दिया। दिनभर बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। कूलर-पंखे भी इस भीषण गर्मी में बेअसर साबित हो रहे हैं। गर्मी और लू के थपेड़ों ने जहां लोगों को घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं घरों में दीवारें तपने के कारण उमस ने भी बुरा हाल कर रखा है। रविवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर में तो चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने हाल बुरा कर दिया। पूरे दिन घरों में उमस का वातावरण बना रहा। आलम यह था कि लोगों को पंखे-कूलर में भी आराम नहीं मिल पा रहा था। कई दिनों से बाजार भी प्रभावित चल रहा है। आलम यह है कि सुबह आठ बजे से धूप की तेजी और लू के थपेड़ों के कारण बाजार सुना रह रहा है। बाजार में दिन में ग्राहकों की संख्या न के बराबर है। थोड़ी बहुत चहल-पहल और बिक्री जो होती है, वह केवल सुबह-शाम ही हो पाती है। इन दिनों पारा चढऩे के कारण घरों की दीवारें तपने लगीं। मकानों में चलने वाले पंखे की हवा में भी लू के थपेड़े महसूस हो रहे हैं। थोड़ी बहुत राहत केवल कूलर दे रहे हैं, लेकिन दोपहर होते-होते कूलर भी फेल हो जा रहे हैं। क्षेत्र में तेज गर्मी और लू के चलने से लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। सवेरे से ही तीखी धूप निकलने के साथ ही बाजारों में सूनापन नजर आ जा रहा है। धूप से बचने के लिए लोग अपने सिर पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाते हैं। दोपहर में कई व्यापारी दूकान बंद कर घर चले जा रहे हैं और दुकान को सायंकाल खोल रहे हैं।

