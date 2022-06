मदद मिली तो बेटियों के साथ पति के पास पहुंची जूली

ट्रेन में छिगड़ गई थी पति से, समाजसेवियों ने मदद की, खंडवा से पूना पहुंचाया

खंडवा. बेटी के साथ रेलवे स्टेशन में भटकते जिस विक्षिप्त महिला जूली को ठीक करने की तमाम कोशिशें की गईं, वह अब समाजसेवियों की मदद से अपने पति के पास पहुंच गई है। साल भर पहले जूली नाम की इस महिला को जीआरपी ने वन स्टाप सेंटर भेजा था। जहां से मां स्वधार गृह भेज दिया गया। इसके बाद जूली ने 21 अगस्त 2021 को एक स्वस्थ्य बेटी को जन्म दिया। स्वधार गृह की संचालिका अनीता सिंह चौहान और स्वप्निल जैन ने बताया कि महिला से लगातार बात की जा रही थी ताकि उसके पति और घर का सही ठिकाना पता चल पाए। महिला ने बताया था कि वह पति और तीन माह की बच्ची के साथ ट्रेन से कन्नौद जा रही थी, तभी रास्ते में बिछड़ गई और खंडवा आ गई। उसने बताया कि पति बिजली विभाग में लाइनमैन है। पिरगुंट भुकुम पूना में पता बताया तो स्वप्निल जैन और केयर टेकर शारदा ने पुणे पुलिस की मदद से जूली के पति फूल सिंह राजपूत का पता लगाया। यह बात सामने आई कि पत्नी के बिछड़ने के तीन दिन बाद ही जूली के पति को करंट लगा और तब से वह काम नहीं कर पाता है। सही पता मिलने पर जूली बेटियों को लेकर केयर टेकर शारदा, पुलिस कर्मी राम सिंह मोरे व प्रिया तोमर के साथ अपने पति के पास पहुंची। उसने मदद करने वालों के लिए आभार व्यक्त किया है। जूली ने कहा है कि वह वह अपने पति की सेवा करेगी और बेटियों का भविष्य संवारने में मददगार साबित होगी।

When helped, Julie reached her husband with daughters