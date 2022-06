रुपए देकर तय किया रिश्ता, लड़की वाले आए तो मार दी गोली

खालवा की तिवारी कॉलोनी में वारदात, महाराष्ट्र से आए थे लड़की वाले, पुलिस संदेहियों से कर रही पूछताछ

खालवा. महाराष्ट्र की एक लड़की से युवक का रिश्ता तय कर दिया। लड़की को गरीब समझ उसके साथ आए युवकों को रुपए भी दिए ताकि शादी हो जाए। इसके बाद शक होने पर उसी रात शादी से तना कर दिया और अपना पैसा वापस ले लिया। इसके बाद मानो माहौल पहले जैसा सामान्य हो गया था। लेकिन फिर एक दिन बाद रात को दो युवक आए और विवाद करते हुए युवक को गोली मार दी। बुधवार की रात खालवा की तिवारी कॉलोनी में हुई इस वारदात के बाद घायल को इंदौर रेफर किया है। दूसरी ओर घटना स्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने कुछ संदेही हिरासत में लिए हैं।

ऐसे हुई शुरूआत

तिवारी कॉलोनी में रहने वाले सुभाष चौहान ने अपने बेटे पारस (25) की शादी की बात गांव में चलाई। सुनते सुनाते कुम्हार मोहल्ला खालवा निवासी रूपसिंह के माध्यम से 30 मई को पारस के रिश्ते के लिए महाराष्ट्र से दो युवकों के साथ एक युवती खालवा पहुंची। युवती का नाम दीपिका निवासी सुसुद मालेगांव वर्धा महाराष्ट्र बताया जा रहा है। लड़की को देख पारस ने शादी के लिए हां कर दी।

गरीबी का हवाला देकर मांगे रुपए

युवती के साथ आए युवकों ने सुभाष और पारस को कहा कि लड़की गरीब परिवार से है। इसलिए कुछ मदद करेंगे तो शादी हो जाएगी। यह जानकार सुभाष ने दोनों युवकों को 55 हजार रुपए दिए। 30 मई को यह सब होने के बाद दीपिका एक युवक के साथ पारस के घर में ही रुकी रही जबकि एक युवक रकम लेकर महाराष्ट्र जाने की बात कहते हुए चला गया।

रात को हुए संदेह

पारस और उसेक पिता ने बताया कि रात करीब 3 बजे दीपिका और युवक चुपके से भागने की फिराक में थे। आहट मिलने पर उठे तो दोनों को रोक लिया। धोखे का शक हुआ तो उनसे रुपए वापस करने को कहा गया। अगले दिन महाराष्ट्र से आए युवक ने रकम लौटाई और फिर तीनों चले गए।

आधार के बहाने मारी गोली

बताते हैं कि कथित दीपिका का आधार कार्ड पारस के घर पर ही छूट गया था। जिसे लेने के लिए बुधवार की रात लगभग 11 बजे दोनों युवक मोटर साइकिल से पारस के घर पहुंचे। पारस को बाहर बुलाया और दीपिका का आधार कार्ड मांगने लगे। जब पारस ने देने से मना किया तो दोनों युवक विवाद करने लगे और इस बीच एक युवक ने कमर से कट्टा निकाल कर पारस को गोली मार दी।

दूर खड़ी थी बाइक

पुलिस का कहना है कि आरोपी अपनी मोटर साइकिल दूर खड़ी कर के आए थे। गोली मारने के बाद वह भागे और बाइक से फरार हो गए। पारस के घर वाले बाहर निकले और मोहल्ले के लोग जुटे तो उसे अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक इलाज के बाद पारस को खड़वा और फिर इंदौर रेफर कर दिया। टीआइ परसराम डावर का कहना है कि पारस की हालत ठीक है, वह बात कर रहा है। पारस की शिकायत पर दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 307, 34 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

मौके पर मिला खाली खोखा

घटना स्थल की जांच करने के लिए एसडीओपी रविन्द्र वास्कले और टीआइ डवर पहुंचे थे। यहां घटना स्थल से गोली का खोखा मिला है। इस घटनाक्रम से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। संदेह है कि शादी से मना करने पर वारदात हुई है। इसके अलावा भी कई बिन्दु हैं जिन पर जांच चल रही है।

वर्जन...

दो व्यक्तियों ने विवाद करते हुए पारस को गोली मारी और फरार हो गए। संदेहियों से पूछताछ चल रही है। रिश्ते के लिए आए लोगों का भी पता लगा रहे हैं।

- परसराम डावर, टीआइ, थाना खालवा

When the girl came, shot her