निरीक्षण करने पहुंचे अफसर तो युवक ने पिया जहर

ठेकेदार ने नहीं किया भुगतान, उल्टे पांव लौटे पीएचइ के अधिकारी, पीडि़त अस्पताल में भर्ती

खंडवा. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना का काम कराने के बाद ठेका कंपनी ने एक युवक का वेतन और अन्य भुगतान अटका दिए। अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए महीनों से युवक भटक रहा है। रविवार को जब ठेका कंपनी के कर्मचारियों के साथ पीएसइ के अधिकारी मौके पर जायजा लेने पहुंचे तो दबाव में आकर युवक ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। यह जानते ही अफसर उल्टे पांव लौट आए। दूसरी ओर पीडि़त युवक को उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

भाई लेकर आया अस्पताल

मूंदी के जामन्या में रहने वाले हनीफ खान ने बताया कि उनके भाई रफीक खान पिता सब्बीर (45) ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जिसे लेकर वह अस्पताल आए। हनीफ का कहना है कि नल जल योजना के तहत गुड़गांव की ठेका कंपनी प्रगति कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रफीक काम करता था। सम्पबेल और टंकी निर्माण का काम उसने कराया है। कंपनी रफीक को बतौर कर्मचारी सात हजार रुपए महीना देती थी। लेकिन सात महीने से वेतन नहीं दिया और निर्माण कार्य का अलग 1 लाख 17 हजार रुपए बकाया है।

चाबी मांगी तो पिया जहर

यह बात सामने आई है कि पानी की सप्लाई बंद होने पर खंडवा से पीएचइ के इइ अविनाश दिवाकर सब इंजीनियर रविन्द्र गोले के साथ जामन्या गए थे। वहां पर ठेका कंपनी के कर्मचारी और सरपंच पति संदीप भी मौजूद रहे। पैसा नहीं मिलने पर पानी सप्लाई बंद थी। इसे चालू करने के लिए पीएचइ अधिकारियों ने सम्पबेल की चाबी लाने को कहा। रफीक चाबी लेने के लिए गया तभी उसने जहर पी लिया।

वर्जन...

नल जल योजना का संचालन नहीं होने की सूचना पर निरीक्षण करने गए थे। ऐसा पता चला कि ठेका कंपनी ने रफीक का पैसा नहीं दिया। यह उन दोनों के बीच की बात है। पानी चालू कराने हमने सम्पबेल की चाबी मांगी थी, तभी कोई दौड़ते आया और बताया कि जहर पी लिया।

- अविनाश दिवाकर, ईई, पीएचइ

When the officer came to inspect, the young man drank poison