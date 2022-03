एक जगह से पाइप लाइन जोड़ी तो दूसरी जगह से फूटी

त्योहार के दिन शहर में हुई पानी की किल्लत, दिनभर सुधारने में जुटा रहा अमला

खंडवा. शहर को पेयजल की सप्लाई देने वाली पाइप लाइन फूटने से त्योहार के दिन महाशिवरात्रि पर शहर प्यासा रह गया। चारखेड़ा के पास फूटी लाइन का पता चलने के घंटों बाद उसे सुधारने का काम शुरू हो पाया। एेसे में मंगलवार को दिनभर पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। दोपहर बाद सुधार कार्य होने पर यह कहा जा रहा है कि बुधवार को भी पर्याप्त पानी की सप्लाई सुबह के वक्त होना संभव नहीं है। देर रात पानी की टंकियों को भरा जा सकेगा इसके बाद पेयजल सप्लाई शहर में हो पाएगी।

दो जगह फूटी लाइन

रविवार को चारखेड़ा के पास नदी की ओर पाइप लाइन फूट जाने से शहर की टंकियों को नहीं भरा जा सका। किसी तरह लाइन को जोड़ा तो आधा किमी दूर सक्तापुर गांव के पास पाइप फूट गया। यहां मंगलवार को दिनभर सुधार कार्य चलता रहा। नगर पालिक निगम के इंजीनियर अंतर सिंह तंवर ने खुद मौजूद रहकर लाइन को सही कराया।

शहर में पानी की 9 टंकियां

बताते हैं कि शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए शहर की ९ टंकियों को भरना होता है। इसके बाद ही आबादी को पेयजल की सप्लाई दी जाती है और पानी स्टोर भी कर लिया जाता है। लेकिन आए दिन पाइप लाइन फूटने से शहर पानी को तरस जाता है। यहां के हालात सभी को पता है। एक दिन छोड़कर पानी आता है और गर्मी के इन दिनों की शुरूआत के साथ त्योहार पर पानी नहीं मिलने से जनता परेशान हो गई।

विश्वा का विश्वास नहीं

पता चला है कि पेयजल सप्लाई के लिए पाइप लाइन का मेंटीनेंस निजी कंपनी विश्वा के पास है। इस कंपनी के घटिया काम को यहां के अफसर हमेशा तबज्जो देते रहे हैं। यहीं वजह है कि कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम तजज जनता को भोगना पड़ रहा है। यही कंपनी आनंद नगर की पाइप लाइन को १५ दिन में जोड़ पाई थी तो शहर के बाहर कैसे काम करती होगी यह अंदाजा लगाया जा सकता है।

छुट्टी से मिली राहत

सरकारी दफ्तरों में अवकाश होने और लोगों के त्योहार में व्यस्त रहने से पानी की किल्लत को शार ज्यादा नहीं हो सका। लेकिन समस्या को बनी है। चारखेड़ा के पास अक्सर पाइन लाइन में लीकेज या फाल्ट होने से आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ेंगी। इंजीनियर तंवर ने बताया कि अस्पताल और कुछ सरकारी विभागों समेत एेसे इलाके जहां पाइप लाइन नहीं है, वहां टैंकर से पानी भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

When the pipeline was connected, it broke from another place