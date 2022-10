पुलिस की अलग अलग टीमें तलाश में जुटीं, जांचे जा रहे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, घर- परिवार वालों से चल रही पूछताछ

खंडवा. कोतवाली थाना क्षेत्र की चीराखदान मल्टी में रहने वाली 10 साल की आनंदी को लापता हुए 70 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। वह किसी के साथ चली गई, किसी हादसे का शिकार हो गई या फिर किसी ने जानकर उसे गायब कर दिया? इन सवालों के जबाव तलाशने में पुलिस जुटी है। एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर सीएसपी पूनम चंद्र यादव के नेतृत्व में टीआइ कोतवाली बीएल अटोदे, रामनगर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े की टीमें अलग अलग बिन्दुओं पर जांच कर रही हैं। वक्त बीतने के साथ पुलिस के लिए आनंदी को सकुशल तलाश कर लाना बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

मोहल्ले से हो गई गायब

पुलिस चौकी रामनगर में अशोक पिता राजाराम राठौर निवासी घंटाघर जिला खंडवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 14 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे से आनंदी (10) लापता है। उसे किराना दुकान पर पेस्ट लेने के लिए पैसा देकर भेजा था, इसके बाद वह लौटी नहीं।

हरदा से बुलाए गए परिजन

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आनंदी की मां हरदा जिले में रहती है। आनंदी के लापता होने के बाद उसके परिजनों को खंडवा बुलाया गया है। आनंदी करीब ढाई साल की थी, तब मां-पिता उसे चीराखदान मल्टी में रहने वाली पूनम के यहां छोड़ गए थे। तब से आनंदी यहीं रह रही थी।

किसी के पीछे चली गई

पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो चीराखदान मल्टी की उस दुकान में पूछताछ हुई जहां आनंदी गई थी। यहां एक बच्ची ने बताया कि आनंदी के आगे कोई आदमी जा रहा था और फिर वह भी उसके पीछे चली गई। आनंदी उसी के साथ गई, यह भी स्पष्ट नहीं है। इस बारे में अन्य कुछ लोगों से पूछताछ की गई है।

चप्पे- चप्पे पर तलाश

सीएसपी ने बताया कि माता चौक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और चीराखदान के आस पास इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जांच लिए हैं। लेकिन आनंदी उनमें नजर नहीं आई। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की गई है। अगल अलग तरह की बातें सामने आने पर सभी तथ्यों को जांचा जा रहा है।

पूनम का रिकॉर्ड टीक नहीं

जिस महिला पूनम के घर पर आनंदी रह रही थी, उसका भी अपराधिक रिकॉर्ड है। लुटेरी दुल्हन समेत अन्य प्रकरणों में उसका नाम प्रमुख रहा है। आनंदी के अलावा पूनम के घर में तीन और बच्चे रहते हैं। उनसे भी पूछताछ हुई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ बिन्दु तय किए हैं। उसी लाइन पर काम चल रहा है। पूनम और उसके घर में रहने वाले लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड जांचे जा रहे हैं। आनंदी के लापता होने से पहले कौन कौन घर आया उनके डिटेल पता किए जा रहे हैं।

बढ़ती जा रही पुलिस की चिंता

अचानक से 10 साल की बच्ची के गायब होने और अब तक नहीं मिलने से पुलिस की चिंता बढ़ती जा रही है। आस पास इलाके को भी बारीकी से सर्च किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए संदिग्धों का भी पता लगाकर उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस की एक टीम पूनम और उसके घर में रहने वाले लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।

वर्जन...

बालिका की तलाश के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीम के साथ साइबर टीम भी काम कर रही है। अब तक उसके बारे में कोई अहम सुराग नहीं मिल सका।

- पूनम चंद्र यादव, सीएसपी, खंडवा

