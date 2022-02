मध्यप्रदेश के सफेद गिद्धों की खाड़ी देशों में इसलिए हो रही तस्करी, पढ़िए खबर

खंडवा रेलवे स्टेशन पर जनवरी माह में आरपीएफ ने फरीद शेख को 7 गिद्धों के साथ पकड़ा था। तस्कर उन्नाव (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला फरीद स्टेट टाइगर टास्क फोर्स की हिरासत में है

खंडवा. निमाड़ क्षेत्र समेत आस-पास एरिया में मिलने वाले सफेद गिद्धों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। तस्करों के तार अरब देशों से जुड़े हैं। दरअसल, निमाड़ के जंगल क्षेत्र में पाए जाने वाले सफेद गिद्धों की तस्करी गुजरात के रास्ते दुबई तक हो रही है। बताया गया कि इनका उपयोग सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं के निर्माण में होता है। मध्य प्रदेश के गिद्धों की डिमांड खाड़ी देशों में ज्यादा है। अरब देशों में इन्हें पालते हैं। वहां गिद्धों से जुड़ी स्पोट्र्स गतिविधियां भी होती हैं। इसका खुलासा तस्करों से पूछताछ में हुआ।

