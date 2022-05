बदमाशों के नेटवर्क को करेंगे ध्वस्त, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़वानी आगमन पर कहा-

बड़वानी. प्रदेश में कानून का राज हैं। गुंडे-बदमाशों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये बातें प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार शाम शहर आगमन पर कही। इस दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। आज उसकी हालत ये हो गई हैं कि बड़े नेताओं में भगदड़ मची है। दो दिन पूर्व ही कपिल सिब्बल ने हाथ का साथ छोड़ साइकिल थाम ली है। वहीं अपने शायराना अंदाज में कहा कि कांग्रेस टूटी हैं, कांग्रेस के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा है।

बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर जिले में पहली बार पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का रास्तेभर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। दोपहर 3.30 बजे वे जिले के एबी रोड स्थित जुलवानिया पहुंचे। यहां से राजपुर, अंजड़ होकर शाम करीब 5 बजे जिला मुख्यालय आए। हालांकि पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लगने से उनके कई निर्धारित कार्यक्रम नहीं हो पाए। जिला मुख्यालय पहुंचकर रेवा कुंज स्थित नवीन रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी सहित कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, एसपी दीपक कुमार शुक्ला से भेंट की। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता-पदाधिकारी गृहमंत्री से भेंट करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा में गृहमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्यप्रदेश में कानून का राज है। यहां जो भी नेटवर्क बनेगा, फैलेगा, उसे नेस्तानाबूत कर दिया जाएगा। प्रदेश में गुंडे-बदमाशों को नहीं बक्शा जाएगा।

430.31 लाख के कार्यांे का शिलान्यास किया

रेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं से भेंट के बाद गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश के पशुपालन व सामाजिक न्याय विभाग मंत्री प्रेमसिंह पटेल केंद्रीय जेल के पीछे स्थित आनंद नगर छात्रावास परिसर पहुंचे। यहां केंद्रीय जेल में 97 लाख से बनने वाले 2 डबल स्टोरी बैरक और 333.31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास क्रमांक 3 व 4 के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी सहित वरिष्ठजन सुभाष जोशी, विक्रम चौहान, विकास यादव, जगदीश धनगर, भागीरथ कुशवाह, रेलास सैनानी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

