पढ़ेंगी, सीखेंगी फिर आत्मनिर्भर होकर निकलेंगी छात्राएं

औद्योगिक प्रशिक्षण से बदलेगी छात्राओं की किस्मत, असहाय महिलाओं को भी मिल सकेगा मौका, आइटीआइ के प्राचार्य अपने स्तर पर कर रहे प्रयास

खंडवा. औद्योगिक प्रशिक्षण यानि तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण, जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संस्थान में दिया जाता है। हर जिले में यह संस्थान हैं जहां से कई एेसे छात्र भी पढ़कर निकले हैं जो ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। अब के दौर में आत्मनिर्भर बनना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती आसान करने के प्रयास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खंडवा में किए जा रहे हैं। आइटीआइ निवाली से आकर यहां प्राचार्य का प्रभार संभालने वाले जीपी तिवारी की कोशिश है कि सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेने वाली छात्राएं जब संस्थान से निकलें तो आत्मनिर्भर बनकर निकलें और अपने साथ अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करें। यह पहल शुरू कर दी गई है और इसे साकार होने में करीब तीन महीने का वक्त लग सकता है।

लॉक डाउन में लॉक हुआ प्रयोग

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जीपी तिवारी बताते हैं कि निवाली में रहते हुए उनके मन में खयाल आया कि सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करें ताकि इस इलाके में रोजगार के अवसर युवाओं को मिल सकें। इसकी पहल शुरू हुई और विश्वस्तरीय बैग बनाने वाली इंदौर की एक कंपनी से बात की गई। तय हुआ कि कंपनी ही एक वर्कशॉप बनाकर अपने कर्मचारियों से प्रशिक्षण दिलाएगी ताकि संस्थान से पढ़ाई के बाद जब छात्राएं निकलें तो वह खुद अपनी किस्मत चमका सकें। लेकिन तभी लॉक डाउन लगा और यह पहल लॉक होकर रह गई।

अब बनाएंगे आधुनिक वर्कशॉप

प्रदेश में यह प्रयास पहली बार हो रहा है जब औद्योगिक प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं को एेसा हुनर सीखने को मिलेगा जिससे वह अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी। इसके लिए योजना का खाका तैयार करते हुए प्राचार्य जीपी तिवारी ने उच्च स्तर पर अपनी बात रखी है। इसके लिए आधुनिक वर्कशॉप बनाने की अनुमति भी मिल गई है। अब करीब २० आधुनिक मशीनें यहां अना है जिसके बाद छात्राएं सिलाई कढ़ाई का हुनर बेहतर तरीके से सीख सकेंगी।

महिलाओं को मिलेगी मदद

आइटीआइ के प्राचार्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग से भी इस प्रयास में साथ देने को कहा है। ताकि आइटीआइ की १३ छात्राओं के साथ एेसी जरूरतमंद महिलाएं भी यह हुनर सीख सकें जो असहाय हैं और आत्मनिर्भर होकर कुछ करने की जज्बा रखती हैं। ट्रेनिंग के लिए फिर से बड़ी कंपनियों से बात की जा रही है ताकि उनकी मदद से उच्च तकनीक का प्रशिक्षण यहां की छात्राओं को मिल सके। अगर यह प्रयास सफल होता है तो वह दिन दूर नहीं जब पढ़ाई पूरी करते ही छात्र छात्राएं अपने दम पर कारोबार शुरू कर सकेंगे।

सोच सफल होने की देर

निवाली में प्रयास शुरू किया था। छात्राओं को टे्रनिंग दिलाने के बाद मशीन भी मंगाई थी। लेकिन लॉक डाउन में सब बंद हो गया। मशीन भी बेचनी पड़ गई। लेकिन सोच अब भी वहीं है। इसलिए खंडवा में यह प्रयास कर रहे हैं, ताकि छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बनें और वह प्रशिक्षण लेने के बाद अपना भविष्य संवार सकें।

- जीपी तिवारी, प्राचार्य, आइटीआइ, खंडवा

Will study, learn then girls will become self-reliant