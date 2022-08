प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन परखेंगे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था

प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न भोजन में मनमानी रोकने नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिला पंचायत से इसकी मॉनीटरिंग होगी

खंडवा. प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न भोजन में मनमानी रोकने नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिला पंचायत से इसकी मॉनीटरिंग होगी। हर रोज स्कूलों में भोजन करने वाले बच्चों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी। शिक्षक आटो मॉनीटरिंग पोर्टल पर जानकारी मैसेज करेंगे। यह व्यवस्था इसी सप्ताह से शुरू हो गई है।

