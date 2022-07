पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट : महिलाओं-बच्चों ने बनाए ‘मिट्टी के लड्डू’ जहां डालेंगे वहां उगेंगे पौधे

पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट के तहत द्म मिट्टी के लड्डू द्य अभियान की शुरुआत खंडवा में हो गई। इस अभियान को लेकर न केवल महिलाओं में बल्कि बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

Published: July 25, 2022 11:29:00 am

खंडवा. पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट के तहत द्म मिट्टी के लड्डू द्य अभियान की शुरुआत खंडवा में हो गई। इस अभियान को लेकर न केवल महिलाओं में बल्कि बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पत्रिका के इस अभियान से शहर गणेश तलाई मोहल्ले में रविवार को पहले दिन 250 से अधिक सीड बॉल महिलाओं और बच्चों ने तैयार किए। पत्रिका के इस अभियान की सराहना करते हुए महिलाओं ने कहा, मिट्टी के लड्डू को मोहल्ले के खाली जगहों पर डाला जाएगा। इस दौरान बारिश की बूंदों से बीज अंकुरित होंगे। सीड बॉल बनाते समय मंजू मालाकार ने कहा कि पत्रिका की यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल की है।

Women and children made 'earthen laddus' where plants would grow