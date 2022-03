जानिए कैसे बकरी के दूध से साबुन बनाकर आत्मनिर्भर बनीं महिलाएं

कौशल भारत-कुशल भारत अभियान आजीविका को चार चांद लगा रही महिलाएं

खंडवा. इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा एक से बढ़कर एक सौन्दर्य साबुन तैयार किया जा रहा है। दरअसल कौशल भारत-कुशल भारत अभियान के तहत ये महिलाएं अपनी आजीविका में चार चाँद लगाने के साथ-साथ रूप-सौन्दर्य को निखारने का नया ककहरा सीख रही है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से पूरे देश में महिला स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। खंडवा जिले में भी सैकड़ों की संख्या में महिला समूह हर क्षेत्र में कार्य रहे हैं। वहीं जावर महिला समूह द्वारा बकरी के दूध से उच्च क्वालिटी का साबुन बनाया जा रहा है। आपने मीना कुमारी से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी अदाकारा को हर दौर में टीवी कलाकरों को सौन्दर्य निखारने वाले साबुन का प्रचार-प्रसार करते हुए देखा होगा। लेकिन इन तस्वीरों में आपको जो साबुन दिख रहा है उसे न माधुरी दीक्षित जानती है न ही मौसमी चटर्जी ये सब खंडवा के जावर क्षेत्र की ग्रामीण स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया ख़ास साबुन है। दरअसल कौशल भारत-कुशल भारत अभियान के तहत खंडवा जिला पंचायत सीईओ महेन्द्र घनघोरिया ने जावर की स्व सहायता ग्रुप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जबलपुर से विशेष प्रशिक्षक बुलाकर इन ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को साबुन तैयार करने का प्रशिक्षण दिलवाया। महिलाओं ने तन्मयता के साथ इस प्रशिक्षण में हर्बल साबुन बनाना सिखा। ये महिलाएं दिनभर अपने-अपने घरेलु कार्य करने के बाद साबुन बनाने का प्रशिक्षण लेकर एक से बढ़कर एक साबुन तैयार कर रही है। इन साबुन को बनाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नही किया गया है। बल्कि नीम, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, वनिला, आरेंज, तरबूज डेहलिया और बकरी के दूध को मिलाकर इसे तैयार किया जा रहा है। इन साबुन को देखने के बाद इसकी खुशबू और खूबसूरती दोनों ही आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। प्रशिक्षण ले रही समूह की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशिक्षण पाने वाली महिलाएं अपने जीवन में आत्म निर्भरता की इस नई पाठशाला में प्रशिक्षण से काफी खुश है।

