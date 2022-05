Panchayat Election : महिलाओं के हाथ में पांच ब्लाक, विधायक के बेटे की फंसी कुर्सी

खालवा में ओबीसी का आरक्षण शून्य, शेष सभी ब्लाक में ओबीसी के लिए आरक्षित के किए गए वार्ड

खंडवा. जिले के जनपद पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुसार की गई। सात ब्लाकों में पांच ब्लाक में महिलाओं के लिए कुर्सी आरक्षित हो गई। जबकि दो ब्लाक महिला मुक्त है। खंडवा ब्लाक वर्तमान में महिला अध्यक्ष इस बार भी लाटरी में अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हो गई। बलड़ी में मानधाता विधायक का बेटा अध्यक्ष है। इस बार बलड़ी महिला अनारक्षित हो गई है। कुल मिलाकर सात ब्लाकों में एक अनुसूचित जाति की महिला व दो ब्लाक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई है। जबकि अनारक्षित महिला के लिए दो ब्लाक में कुर्सी आरक्षित हुई है।



खंडवा लॉटरी से हुआ आरक्षित

खंडवा जनपद अध्यक्ष पद के लिए लाटरी निकाली गई। लाटरी निकालने की प्रक्रिया जिपं अध्यक्ष की। बाक्स से पर्ची निकाला तो खंडवा अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हो गई। इसके साथ में छैगांव माखन ब्लाक की भी पर्ची डाली गई थी। दोनों ब्लाकों में एक पर्ची निकालनी थी। जिसमें खंडवा की पर्ची महिला अनारक्षित के लिए निकली।



जनपद पंचायत-07 : अध्यक्ष पद का आरक्षण

खंडवा महिला (अनारक्षित)

बलड़ी महिला (अनारक्षित)

छैगांव मा. मुक्त (अनारक्षित)

हरसूद महिला ( अजा)

खालवा महिला (अजजा)

पंधाना महिला (अजजा)

पुनासा मुक्त (अजजा)



खंडवा जनपद पंचायत-25 वार्ड

अजा - अजजा महिला के लिए वार्ड 10 व 21 आरक्षित हैं। वार्ड 22 व 23 मुक्त रहेंगे। अजा की महिला के लिए वार्ड 2, वार्ड 7 व वार्ड 1 आरक्षित। वार्ड 3, 8 और 18 इसी वर्ग के लिए मुक्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 महिला को आरक्षित है। अनारक्षित 5, 6, 13, 16, 19 तथा लॉटरी से वार्ड 4 घोषित किया गया है। बाकी वार्ड 9, 12, 14, 15, 17 तथा 20 अनारक्षित रहेंगे।



जनपद पंचायत पंधाना-25 वार्ड

अजा के लिए वार्ड 12 महिला है। वार्ड 13 मुक्त रहेगा। अजजा में महिला वर्ग के लिए वार्ड 14, 23, 25, 1, 21, 16 तथा वार्ड 15 लॉटरी से लिया गया है। वार्ड 22, 2, 9, 4, 7, 3 मुक्त रहेंगे। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड 5, 6, 10, 18 तथा 19 आरक्षित हैं। वार्ड 8, 11, 17, 20, 24 मुक्त रहेंगे।



जनपद पंचायत पुनासा-25

अजा महिला वार्ड 5 तथा 21 आरक्षित है। वार्ड 1 मुक्त है। अजजा के लिए वार्ड 4, 19, 9, 11 तथा वार्ड 7 लाटरी से महिलाओं आरक्षित है। वार्ड 13, 22, 10, 14 इसी वर्ग के लिए मुक्त है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड 3, 12, 15, 16, 17, 18, 24 है। वार्ड 2, 6, 8, 20, 23 और 25 मुक्त रहेंगे।



बलड़ी जनपद पंचायत-10

वार्ड 9 अजा महिला आरक्षित है। अजजा महिला वार्ड 1 व 7 लॉटरी से निकाला है। वार्ड 2 इसी वर्ग को मुक्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए वार्ड 3 सुरक्षित रहेगा। अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए वार्ड 4, 5, 6 रहेगा । वार्ड 8 एवं 10 मुक्त है।



जनपद पंचायत छैगांवमाखन- 23

अजा महिलाओं को 23 व 17 आरक्षित है। वार्ड 1 व 13 मुक्त रहेंगे। अजजा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड 21, 2 व 16 आरक्षित है। वार्ड 3, 4 और 18 इसी वर्ग के लिए मुक्त रहेंगे। ओबीसी महिला के लिए वार्ड 9 आरक्षित है। अनारक्षित महिलाओं के लिए वार्ड 6, 7, 8, 11, 14, 22 आरक्षित है। 5, 10, 12, 15, 19, 20 मुक्त रहेंगे।



जनपद पंचायत हरसूद- 12

अजा केलिए 5 व 9 आरक्षित है। जिसमें वार्ड 9 महिला आरक्षित रहेगा। अजजा वर्ग में वार्ड 6 और 8 आरक्षित है। वार्ड 8 महिला आरक्षित है। ओबीसी के लिए वार्ड 10 व 12 आरक्षित है। महिला के लिए वार्ड 12 आरक्षित है। अनारक्षित महिलाओं के लिए वार्ड 2, 7 और वार्ड 11 आरक्षित है। वार्ड 01, 3, 4 मुक्त रहेंगे।



खालवा जनपद पंचायत- 25

अजा वर्ग की महिला के लिए वार्ड 13 आरक्षित है। अजजा महिलाओं के लिए वार्ड 9, 21, 18, 25, 22, 17, 5, 23 तथा वार्ड 24 लॉटरी से आरक्षित किया गया है। वार्ड 10, 6, 20, 7, 3, 19, 8 तथा 4 अजजा के लिए मुक्त रहेंगे। अनारक्षित वर्ग के लिए वार्ड 1, 11, 12, 14 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड 2, 15 और 16 इसी वर्ग के लिए मुक्त रहेंगे।

women : Five blocks in the hands of women