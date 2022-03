Women's Day महिलाओं के हौसलों को मिला सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलेभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

खंडवा. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलेभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला दिवस पर महिलाओं को जागरुक करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेज और समाजसेवी संस्थाओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रम किए गए। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ताकि अन्य लोग उनके जीवन से प्रेरित हो सके।





Women's Day - Respect for the spirits of women