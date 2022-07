महिलाएं बोलीं, मोहल्ले के हर घर में भेंट करेंगे ‘मिट्टी के लड्डू’

पत्रिका के अभियान को शहर के लोगों ने लिया हाथों-हाथ

खंडवा. पत्रिका के मिट्टी के लड्डू अभियान को शहर के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। पर्यावरण संतुलन के लिए हर रोज अलग-अलग संगठन व समाज की महिलाएं और बच्चे सीड बॉल निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। सोमवार को राज्य आनंद संस्थान मप्र शासन के मास्टर ट्रेनर गणेश कनाड़े और बोहरा समाज की फातिमा अली सहित संगठन की अन्य महिलाओं ने इस अभियान में बड़ी संख्या में सीड बॉल बनाए। दो अलग-अलग जगहों पर मिट्टी के 400 लड्डू का निर्माण किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कहा मोहल्ले के हर घर में सीड बाल भेंट करेंगे, जिससे धरती हरीभरी होगी।

