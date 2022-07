महिलाओं की अनूठी पहल : कुपोषण से लड़ने समूह की महिलाएं रोपेंगी एक लाख मुनगा के पौधे

एनआरएलएम की 46 हजार महिलाएं घर के आस-पास खाली जगह पर रोपेंगी दो-दो पौधे

Published: July 23, 2022 11:44:58 am

खंडवा. जिले से कुपोषण को भगाने के लिए एनआरएलम की महिलाएं गांव-गांव सहजन ( मुनगा ) का पौधा लगाएंगी। समूह की महिलाओं ने करीब डेढ़ लाख पौधों की नर्सरी तैयार की है। पांच हजार समूहों में 46 हजार महिलाओं ने घरों के आस-पास दो-दो पौधे लगाने का संकल्प लिया है। समूहों की नर्सरी के पौधे पंचायतों में लगाए जाएंगे।

Women will plant one lakh munga plants to fight malnutrition