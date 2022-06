विश्व साइकिल दिवस : साइकिल चलाकर शहरवासियों को सेहत सुधारने का दिया संदेश

जिला स्तरीय साइकिल रैली 7.5 किलो मीटर आयोजित की गई, रैली गुरु गोविंद सिंघ स्टेडियम से प्रारंभ होकर जेल रोड़, माता चौक, इंदिरा चौक होते हुए पुलिस ग्राउंड पर हुआ समापन

खण्डवा. जिला स्तरीय साइकिल रैली 7.5 किलो मीटर आयोजित की गई। रैली गुरु गोविंद सिंघ स्टेडियम से प्रारंभ होकर जेल रोड़, माता चौक, इंदिरा चौक होते हुए पुलिस ग्राउंड पर सम्पन्न हुई। रैली की समाप्ति पर सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान अतिथियों ने प्रतिभागियों का हौंसला आफजाई की।विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केन्द्र व जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयोजन में शुक्रवार को जिला स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन गुरु गोविंद सिंघ स्टेडियम से किया गया।

World Bicycle Day : Message given to the citizens to improve health