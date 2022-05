सुसाइट नोट लिखा, एक-दूसरे को रस्सी से बांधा और लगा दी नहर में छलांग

नगर निगम के सफाई संरक्षक महिला-पुरुष ने की आत्म्हत्या, ओंकारेश्वर परियोजना की नहर में सिरलाय पंपिंग स्टेशन पर रस्सी में बंधा मिले शव, जेब में सुसाइट नोट

खंडवा. नगर पालिक निगम खंडवा में सफाई संरक्षक के पद पर पदस्थ रही एक महिला और पुरुष के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के अपने परिवार और बच्चे भी हैं, लेकिन इनके प्रेम का सफर आत्महत्या पर जाकर खत्म हुआ। दोनों के शव बुधवार को खरगोन जिले में बड़वाह थाना अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना की नहर पर बने सिरलाय पम्पिंग स्टेशन पर एक रस्सी में बंधे मिले। स्टेशन के कर्मचारी भी नजारा देखकर सन्न रह गए थे। तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों शव गोताखोरों की मदद से बाहर निकाले। इसके बाद इनकी पहचान हो सकी। जांच करने पर पुरुष की जेब से डायरी और एक सुसाइट नोट मिला है।

आधार से हुई पहचान

पुलिस ने बताया आधार कार्ड से पता चला है कि मृतक का नाम नेमीचंद बोयत निवासी गांधरी नगर खंडवा और महिला का नाम ज्योति तायड़े निवासी पंचशील नगर खंडवा है। दोनों नगर निगम में सफाई संरक्षक के पद पर जोन 6 में पदस्थ रहे। इनके पास मिले सुसाइट नोट में प्रेम प्रसंग का जिक्र किया गया है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ने 24 मई को नहर के ऊपरी इलाके में छलांग लगाई और शव पानी के बहाव में आगे चला गया।

बड़वाह अस्पताल भेजे शव

दोनों शव नावघाट खेड़ी से गोताखेर प्रदीप केवट, बाबूलाल मंगले की मदद से बाहर निकाले गए। पंचनामा बनाकर शव को बड़वाह अस्पताल भेजे हैं। मृतक नेमीचंद की जेब से सुसाइट नोट, 4 एटीएम कार्ड, मकान की चाबी मिली है।

यह लिखा है सुसाइट नोट में

मृतक की जेब से मिले सुसाइट नोट में लिखा है कि आज दिनांक 24-05-2022 को मैं और ज्योति तायड़े आत्महत्या कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है। हम दोनों पर घर वालों का कोई दवाब नहीं है। ना ही हम दोनों नौकरी पर किसी से परेशान है। हम दोनों एक-दूसरे को आपस में बहुत चाहते हैं। हमें पता है कि हम कभी भी एक साथ जी नहीं सकते इसलिए कम से कम मर तो सकते हैं। इसलिए हमने मरने का फैसला किया है। हम दोनों हमारे घर वालों से माफी चाहते हैं।

सदमें में मां ने दम तोड़ा

बताते हैं कि ज्योति विधवा है और अपने दो बच्चों के साथ मायके में रहती थी। उसकी मां रेखा को जब खबर लगी तो सदमें में बुधवार की शाम उनकी भी मौत हो गई। दूसरी ओर नेमीचंद के तीन बच्चों में दो बच्चों की शादी हो चुकी है। दोनों के बीच कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ऐसी क्या बात हो गई थी जो दोनों को खुदकुशी करना पड़ी, इसका पता पुलिस लगा रही है।

वर्जन...

आत्महत्या का है मामला

-नहर में जिन महिला-पुरुष के शव मिले हैं वह खंडवा जिले के हैं। आधार कार्ड के आधार पर शिनाख्ती हो चुकी है। पुरुष का नाम नेमीचंद और महिला का नाम ज्योति है। इसके आधार पर खंडवा पुलिस से संपर्क किया है। जांच जारी है।

- धर्मवीर सिंह यादव, एसपी, खरगोन

Wrote suicide note, tied each other with a rope and jumped