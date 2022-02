पुलिस के सामने कपड़े उतार कर सड़क पर लेट गया युवक

कार की नंबर प्लेट सही नहीं होने पर बन रहा था चालान, छोटी छैगांव में मुख्य मार्ग पर चलता रहा हंगामा

खंडवा. ओवर स्पीड, नंबर प्लेट सही नहीं होने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाही के लिए पुलिस छोटी छैगांव के मुख्य मार्ग पर मौजूद रही। इस दौरान एक कार चालक परिवार को लेकर जा रहा था तो उसे पुलिस ने रोक लिया। पहले तो नियम कायदों को लेकर बहस हुई फिर नंबर प्लेट का चालान बनाने की बात होने लगी। इस पर कार चालक युवक बहक गया और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते युवक ने अपने कपड़े उतारे और बीच सड़क पर लेट गया। उसका कहना था कि पुलिस ज्यादती कर रही है जबकि वह परिवार को लेकर जा रहा था। युवक काफी देर तक पुलिस से हुज्जत करता रहा। इस बीच मार्ग में देखने वालों की भीड़ जमा हाने लगी। कार एमपी ०९ सीटी २५२५ में सवार युवक के परिवार की महिलाओं ने भी पुलिस के इस रवैया का विरोध किया। बाद में नंबर प्लेट में एक अंक स्पष्ट नहीं होने से ५०० रुपए का चालान बनाया गया। पुलिस ने युवक की हरकतों का वीडियो बनाना शुरू किया तो वह सड़क से उठा और कपड़े पहनकर खड़ा हो गया। बताया गया है कि यहां पुलिस ने ओवर स्पीड से चलने वाले २७ वाहनों के चालान बनाए हैं जिसमें एक ट्रक और 25 चौपहिया वाहन शामिल रहे। दो वाहनों की नंबर प्लेट स्पट नहीं होने पर जुर्माना करते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। इस कार्रवाही के दौरान पुलिस को कई लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने राजनैतिक रसूख भी दिखाया।

Young man lying on the road after taking off his clothes