युवा संवाद : कलेक्टर ने युवाओं को योजनाओं से कराया परिचय, आप भी उठाएं लाभ

जिला स्तरीय आस-पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम में युवाओं को योजनाओं से कराया रूबरू, कलेक्टर ने बढ़ाए हौंसला

खंडवा. जिला स्तरीय आस-पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने युवाओं का हौसला बढ़ाने के साथ ही सरकार के अंकुर अभियान पौधरोपण पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत जरूरतमंदों के कार्ड बनवाने के लिए युवाओं को परिचय कराया और जल स्रोतों के रखरखाव को बताए। शुभारंभ मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

Youth dialogue: The collector introduced the youth to the schemes