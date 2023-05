बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री को भेजेे 10,000 पोस्टकार्ड

Submitted by:

खंडवाPublished: May 17, 2023 12:59:58 pm

युवा बेरोजगारों ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजने का अभियान शुरू किया है

Youth sent 10,000 postcards to Chief Minister for unemployment allowance