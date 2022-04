युवती से युवकों ने की मारपीट, 2 घंटे स्टेट हाईवे पर चक्काजाम

राजपूत समाज संगठनों ने चक्काजाम कर की कड़ी कार्यवाह की मांग

खिरकिया. ग्राम पड़वा में कार्य से अपने घर लौट रही 22 वर्षीय युवती के साथ हुई मारपीट के विरोध एवं न्याय की मांग को लेकर राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों छीपाबड़ में हाईवे पर थाने के सामने करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। समाजजनो ने आरोप लगाया कि ग्राम पड़वा में युवती के साथ बीच सड़क पर अपहरण के उद्देश्य से आए युवकों द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट को लेकर सड़क पर जंगी प्रदर्शन किया। युवती के साथ साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए पांच युवकों ने सड़क पर मारपीट की। करणी सेना, राजपूत परिषद और महाराणा सेना के नेतृत्व में आयोजित किए गए चक्का जाम में छीपाबड़ पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवालिया निशान खड़े किए गए। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संबंधित मामले में पुलिस ने हल्की-फुल्की धारा लगाकर आरोपियों को एक तरीके से बचाने का प्रयास किया। हाईवे पर जारी चक्का जाम में एसडीओपी और टीआई सुनील यादव प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे तो कई बातों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप कई देर तक चलता रहा।

यह है मामला

शानिवार शाम को ग्राम पड़वा में अपने घर जा रही युवती के साथ मे 5 युवकों ने मारपीट और गाली गलौज की। उन्होने आरोप लगाया गया कि पांचों युवक शराब के नशे में धुत थे। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने खुलेआम आरोप लगाए कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो धाराएं लगानी थी वे नहीं लगाई गई। युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पांचों आरोपियों के सार्वजनिक जुलूस निकाले जाने की मांग का भी प्रदर्शनकारी करते नजर आए। पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में युवती ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम पड़वा की निवासी है। खिरकिया में स्टेट बैंक कियोस्क सेंटर पर काम करती है। 9 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे खिरकिया से बस से पड़वा जा रही थी। ग्राम पड़वा बस स्टैंड पर

उतरन के बाद अपने घर की ओर रवाना हुई वैसे ही पीछे से एक बाइक पर तीन लड़के आए

जिसमें से गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने वाले युवक का नाम पहटकला निवासी कुबेर मीणा बताया गया। वही उसके साथियों के नाम विजेंद्र और रामविलास बताए गए। कुछ देर बाद युवक के 2 साथी और आ गए और मारपीट करने लगे। घटना गांव के सचिव भवानी ठाकुर ने देखी सचिव के साथ में युवती अपने घर पहुंची और उसके बाद परिजनों को लेकर थाने में शिकायत करने पहुंची।

Youths beat up the girl, 2 hours on the state highway