दिव्यांग के हुनर को देख भावुक हुए बिगबी, कहा- तुम्हारी प्रतिभा को प्रणाम; पैरों से बनाई थी अमिताभ की पेंटिंग

खरगोन. कहते हैं यदि जन्म से किसी व्यक्ति में कोई खामी हो तो ईश्वर उसे एक ऐसा हुनर देता है जिसके बूते वह भीड़ भरी दुनिया में एख अलग स्थान हासिल कर लेता है। मध्यप्रदेश के खरगौन जिले के बड़वाह के रहने वाले दिव्यांग आयुष कुंडल भी इसी प्रतिमा के धनी हैं और अपनी प्रतिभा के कारण आयुष का एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। सदी के महानायक से आयुष ने मुलाकात की है।

पैरों से बनाता है पेंटिंग

आयुष पूरी तरह से बोल नहीं बता है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह अपने पैरों से पेंटिग बनाता है। हाल ही में आयुष ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पेंटिंग बनाई है। यह पेंटिंग लेकर वह परिजनों के साथ सोमवार को मुंबई पहुंचा और अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। आयुष के हुनर को देखकर अमिताभ बच्चन भी दंग रह गए। आयुष की प्रतिभा देख अमिताभ बच्चन भावुक हो गए और कहा- मैं आपकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। आयुष अपनी मां और अपने पिता के साथ मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा में मुलाकात करने पहुंचा। यहां प्रशंसकों के बीच अमिताभ बच्चन ने आयुष से मुलाकात की। अमिताभ बच्चन बार-बार आयुष की पेटिंग देखते रहे।

पीएम मोदी से मिलने की इच्छा

आयुष सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं। आयुष ने अपने ट्विटर के बायो में अपने सपनों के बारे में लिखा है। आयुष ने लिखा कि- 'मेरे दो सपना है कि केबीसी में जाने का अमिताभ बच्चन जी से मिलने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से मिलने का।'

अमिताभ ने फेसबुक में पोस्ट की थी जानकारी

आयुष ने अमिताभ बच्चन की पेंटिंग बनाकर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। पेंटिंग वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने 12 जनवरी को अपने फेसबुक पेज से इसे पोस्ट करते हुए आयुष से मिलने की इच्छा जताई। अब 3 फरवरी को आयुष और अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई है।

i am deeply touched and so humbled .. yes would love to meet him https://t.co/75D7Ug47oe