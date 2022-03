जानिए... पांच साल पहले रोपी त्रिवेणी को बिना काटे एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे किया शिफ्ट

बृजविहार कॉलोनी में रहवासियों ने पेड़ कटने से बचाया

खरगोन. कांक्रीट निर्माण करने, सड़कें बनाने में हरे-भरे पेड़ों को की बलि चढ़ाने से आज कल कोई नहीं कतराता। लेकिन रविवार को ब्रज विहार कॉलोनी वासियों ने मंदिर परसिर में भविष्य में बनने वाले सामुदायिक भवन के स्थान पर तैयार हुई त्रिवेणी पर आरी नहीं चलाई। रहवासियों ने पांच साल पहले लगी त्रिवेणी को सुरक्षित दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया है। रहवासियों की यह पहल पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण पेश करती है।

In this way Triveni was shifted to another place.