आरोप- 'कश्मीर हमारा है' कहते हुए हवाई फायर कर भागे बाइक सवार, पुलिस जांच में फिलहाल पुष्टि नहीं

जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) में धारा 370 ( Article 370 of the Constitution of India ) हटाए जाने पर अज्ञात सात-आठ युवकों ने सोमवार रात को यह कहते हुए हवाई फायर ( FIRING IN KISHANGARH ) कर दिया कि 'कश्मीर हमारा है'। हवाई फायर के बाद आरोपित सभी बाइक सवार युवक भाग गए।