कोरोना: औसतन 32 लोगों की रोज हो रहे संक्रमित, मौत के मामले में एमपी का दूसरा स्थान, कुल संक्रमित 765

भोपाल. कोरोना वायरस का संक्रमण मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्यप्रदेश में संक्रमितों की संख्या 765 हो गई है। वहीं, अब तक कोरोना संक्रमण के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इंदौर में लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। इंदौर में मंगलवार को सबसे ज्यादा 65 मरीज मिले। एक दिन में मिले मरीजों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं, देर रात 16 नए मरीज मिलने के बाद इंदौर में संक्रामितों की संख्या 427 हो गई है। मध्यप्रदेश में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश का दूसरा राज्य जहां मौतें 50 से ज्यादा

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य है जहां संक्रमण से मरने वालों की संख्या 50 के पार हो गई है। वहीं, इंदौर देश का दूसरा सबसं संक्रमित जिला है।

भोपाल में मिले 16 मरीज

मंगलवार को राजधानी भोपाल में 16 संक्रमित मिले। भोपाल में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। कोरोना के कारण अब तक शहर के पांच लोगों की जान जा चुकी है। इनमें तीन जहांगीराबाद इलाके के हैं। मंगलवार को एक और संदिग्ध की हमीदिया अस्पताल में मौत हुई है।

मध्यप्रदेश पांचवे नंबर पर

प्रदेश में कुल संक्रमितों के मामले में मध्यप्रदेश अब पांचवें नंबर पर आ गया है। मौत के मामले में हमारी स्थिति बदतर है। 14 अप्रैल तक महाराष्ट्र में बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। प्रदेश के 26 जिले संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इंदौर और भोपाल के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में उज्जैन, खंडवा और मुरैना हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना की चपेट में औसतन 32 लोग रोज कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।

Two dead & 76 tested positive for #COVID19 today of which 65 are residents of Indore & 11 are from other states who were staying in Indore. Total positive cases in the district stand at 438: Dr. Jyoti Bindal, Dean of MGM Medical College, Indore #MadhyaPradesh