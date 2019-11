First invention in the world : कैंसर के मरीजों को मौत से बचाएगी भारत की यह नई थेरेपी

Mumbai की EB Esperer Bio Research Pvt Ltd कंपनी समूह की Esperer Onco Nutrition ने First in the world ऐसी नायाब such novel region and stage specific therapy का इजाद किया है, जो Cancer patients को मौत के मुंह में जाने से बचाने की rays of hope ले कर आई है। इसका इजाद make in India की योजना के तहत केन्द्र सरकार की मदद से किया है।