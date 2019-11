COMPUTER BOY: उम्र महज 3 साल, मचा दिया ‘कम्प्यूटर ब्वॉय’ के नाम से तहलका

3 YR. OLD KID OF BENGAL BECAME COMPUTER BOY---कम्प्यूटर से भी तेज चलता है जयद्रथ दास का दिमाग, जुबान पर अमरीका से लेकर कई देशों की राजधानी-प्रेसीडेंट के नाम, कर दिया बड़े-बड़े विद्वानों को अचंभित