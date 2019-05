डायमंड हार्बर में क्यों लाए गए 50  हजार बुर्के

कोलकाता. बंगाल में इस बार वो सब कुछ हो रहा है जो दूसरे राज्यों में सुर्खियां बटोरता था। वोट के बदले नोट देने के आरोप लग रहे हैं तो जाति धर्म के नाम पर धु्रवीकरण का प्रयास हो रहा है। श्रीराम के सहारे चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में अब एक नया विवाद जुड़ गया है। बुर्के का विवाद। आम तौर पर मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकलने पर इस परिधान का इस्तेमाल करती हैं। इनका चुनाव से क्या नाता। लेकिन राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता की मानें तो डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के पहले 50 हजार बुर्के मंगाए गए हैं। बुर्के किसने मंगाए हैं इस पर दासगुप्ता ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि डायमंड हार्बर क्षेत्र में 50 हजार बुर्के लाए गए हैं। आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी की भावनाएं को चोट भी न पहुंचे और महिलाओं की पहचान भी हो जाए। सभी मतदान केन्द्रों में नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा ताकि मतों की चोरी न हो।





CEO & Special Observers alerted that 50,000 burkas have been brought into Diamond Harbour LS area. EC has established procedure to verify Muslim women’s identity without offending sentiments. Rules should be rigorously followed in each booth to prevent vote theft. @ECISVEEP— Swapan Dasgupta (@swapan55) May 18, 2019उत्तर प्रदेश में भी हुआ था बुर्का विवाद मुज्जफरपुर के भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने चुनाव आयोग में फर्जी वोटिंग की शिकायत करते हुए महिलाओं के बुर्का उतारकर वोट देने की मांग की थी। हालांकि उनकी माग अस्वीकार कर दी गई थी।