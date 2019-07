6 lakh cheated on the name of foreign tour, 2 arrested: विदेश भ्रमण के नाम पर 6 लाख की ठगी, 2 गिरफ्तार

6 lakh cheated on the name of foreign tour, 2 arrested: विदेश भ्रमण के नाम पर 6 लाख की ठगी, 2 गिरफ्तार