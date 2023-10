Crocodile on the Street: पश्चिम बंगाल के कालना में सड़कों पर दिखा 9.5 फीट लंबा मगरमच्छ

Crocodile on the Street: पश्चिम बंगाल के कालना में सड़कों पर दिखा 9.5 फीट लंबा मगरमच्छ

कोलकाताPublished: Oct 10, 2023 07:23:39 pm Submitted by: Mohit Sabdani

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पूर्वी बर्दवान जिले के कालना (Kalna) में 9.5 फीट लंबा मगरमच्छ (Crocodile) सड़कों पर घूमता देखा गया। अभी दो हफ्ते पहले ही कालना (Kalna) में नौका घाट पर भी एक मगरमच्छ (Crocodile) देखा गया था। आबादी वाले इलाके में मगरमच्छ (Crocodile) पाए जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। 9.5 feet long Crocodile seen crawling on the streets of Kalna in Purba Bardhaman in West Bengal

Crocodile on the Street: पश्चिम बंगाल के कालना में सड़कों पर दिखा 9.5 फीट लंबा मगरमच्छ