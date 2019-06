Burdwan cutwa : मार खाने के डर से 9 किशोर स्कूल से भागे

- कथित तौर पर मार खाने के डर से पूर्व बर्दवान (Burdwan cutwa) के कटवा में एक आवासीय स्कूल में रहने वाले 9 किशोर भाग निकले। सिविक वॉलेटिंयरों की नजर उन पड़ी तो सभी को थाने ले आए। (When the civic walletiers saw it, they brought everyone to the police station.)

- पूर्व बर्दवान के कटवा स्थित श्रीखंड ग्राम पंचायत के देवकुण्डु गांव में एक निजी आवासीय स्कूल है। जहां पर 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है।

