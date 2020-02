35 साल बाद कोलकाता को एक और मेट्रो की सौगात

WEST BENGAL NEWS: After 35 years, another metro gift to Kolkata, रेलमंत्री पीयूष गोयल ने किया ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन, मुख्यमंत्री का नाम नहीं होने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से किया बहिष्कार , सेक्टर 5 से साल्टलेक स्टेडियम तक 6 किमी दूरी 14 मिनट में पार करेगी मेट्रो