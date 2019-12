जन्म के बाद जिस बेटी को दफना दिया, उसने किया दुनिया में नाम रोशन

After birth, the daughter who was buried, made her famous in the world-----WORLD FAME KALBELIYA DANCER PADMSHREE GULABO---विश्व के 165 देशों में दिलाई राजस्थान के लोकनृत्य कालबेलिया की पहचान, बेटियों को सुरक्षित रखने की अपील, परम्परा संस्कृति और लोक कला को बरकरार रखने पुष्कर में खोल रही स्कूल, विश्वविख्यात कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो सपेरा से राजस्थान पत्रिका की खास बातचीत