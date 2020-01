REAL DIVINE SERVICE_ भक्तों को रोटी-सब्जी खिलाकर कहा ‘यही है असली ईश्वरीय सेवा’

REAL DIVINE SERVICE----After feeding bread/vegetables to devotees, this is the real divine service---आस्था का सागर बना आउट्राम घाट, मथुरा से आए श्रीनिरंजनी अखाड़ा के हरिओम भारती बने मुख्य आकर्षण, कहा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, सब प्रभु की देन, पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट