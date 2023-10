Abhishek Banerjee Rajbhawan Campaign: दिल्ली के बाद अब अभिषेक बनर्जी का अगला कदम राजभवन की ओर

कोलकाताPublished: Oct 05, 2023 07:18:21 pm Submitted by: Mohit Sabdani

कोलकाता। नई दिल्ली (New Delhi) में मनरेगा योजना के भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) आज कोलकाता में 1 लाख लोगों के साथ राजभवन अभियान (Rajbhawan Campaign) की कमान संभालेंगे। इस दौरान वे कृषि भवन में पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी के लिए राज्यपाल बोस को 50 लाख पत्र सौंपेंगे। लेकिन राज्यपाल की केरल जाने की ख़बरों ने अभिषेक के अभियान पर पानी फेर दिया है। After New Delhi Abhishek Banerjee step ahead to West Bengal Rajbhawan

