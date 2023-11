West Bengal: सिटी ऑफ़ जॉय की हवा में प्रदूषण का जहर...कोलकाता बना दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर

West Bengal: सिटी ऑफ़ जॉय की हवा में प्रदूषण का जहर...कोलकाता बना दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर

कोलकाताPublished: Nov 07, 2023 06:51:58 pm Submitted by: Mohit Sabdani

पिछले कई दिनों से दिल्ली वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुर्ख़ियों में छाया हुआ है। दुनिया में प्रदूषण (Pollution) के मामले में दिल्ली टॉप पर तो कोलकाता (Kolkata) तीसरे स्थान पर हैं।

Air Pollution increases in Kolkata became World third most polluted city

