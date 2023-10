West Bengal News : पश्चिम बंगाल में हथिनी के हमले से 2 लोगों की मौत

कोलकाताPublished: Oct 19, 2023 05:50:08 pm Submitted by: Mohit Sabdani

पश्चिम बंगाल (west bengal) के झाड़ग्राम (jhargram) में बुधवार को अपने बच्चे की मौत से गुस्साई एक हथिनी (elephant) ने दो बुजुर्गों को मार डाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुःख जताते हुए पीड़ित परिवारों को 5 लाख रूपए मुआवजे की घोषणा की है। angry elephant by the death of cub kill two people in jhargram

